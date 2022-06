Wimbledon : Yanina Wickmayer éliminée au premier tour du double, Zanevska et Zimmermann partagent le même sort

Après avoir été éliminée au 2e tour du simple, Yanina Wickmayer a vu son parcours en double dames s’arrêter dès le premier tour à Wimbledon, jeudi sur le gazon londonien.

Revenue à la compétition en février après avoir donné naissance à son premier enfant en avril de l’année dernière, la demi-finaliste de l’US Open en 2009, Wickmayer, 32 ans, n’est plus que 686e au classement de la WTA en double.

Elle s’alignait en compagnie de la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 33 en simple, 756 en double). La tâche était trop ardue. De l’autre côté du filet, figurait la 3e tête de série : Gabriela Dabrowski (WTA 6 en double) et Giuliana Olmos (WTA 15 en double). La paire belgo-kazakhe a bien remporté la première manche au jeu décisif 7-6 (7/2), mais a ensuite perdu les deux sets suivants 3-6 et 2-6 face au duo canado-mexicain pour s’incliner après 1h53 de jeu.

Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann ont partagé le même sort que leur compatriote. Les deux femmes ont renouvelé leur association qui leur avait permis d’atteindre les quarts de finale à Roland-Garros, à l’occasion de la 3e levée du Grand Chelem de tennis jeudi à Wimbledon. Avec moins de succès.

Zanevska (WTA 162 en double, 68 en simple) et Zimmermann (WTA 52 en double) ont chuté d’emblée au premier tour face à l’Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 1069 en double, 119 en simple) et à la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 112 en simple). Elles se sont inclinées en deux manches : 6-3 et 7-6 (7/2). Les Belges ont pourtant mené 4-1 dans le deuxième set. La rencontre s’est achevée après 1heure et 29 minutes de jeu.