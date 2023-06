Wimbledon : Wickmayer et Minnen passent le 1er tour des qualifications, Kempen éliminée

Yanina Wickmayer (WTA 111) a passé avec succès le premier des trois tours de qualification du tournoi de tennis de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, mardi sur les courts en gazon du Community Sport Centre de Roehampton.

Elle a pris le meilleur sur la Néerlandaise Arianne Hartono (WTA 194) 6-4 et 6-3 en 1 heure et 9 minutes de jeu.



Au 2e tour, l'ancienne N.12 mondiale, rencontrera la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 161) ou la jeune Britannique de 16 ans Isabelle Lacy (WTA 594) qui bénéficie d'une invitation.



Un peu plus tard cet après-midi Greet Minnen (WTA 121) a également validé son ticket pour le deuxième tour des qualifications des ces Internationaux de Grande-Bretagne. La Belge a pris la mesure de la Canadienne Eugenie Bouchard (WTA 218), ex-numéro 5 mondiale en deux sets 6-4 7-5.

Autre Belge sur le gazon britannique aujourd’hui : Magali Kempen. Mais notre 200e joueuse au classement WTA n’a quant à elle pas franchi ce premier tour de qualifications après sa défaite 6-4 6-2 face à l’Américaine Robin Montgomery (WTA 147).