Wimbledon : Wickmayer accède au dernier tour des qualifications, Bonaventure éliminée

Yanina Wickmayer a rejoint le troisième et dernier tour des qualifications de Wimbledon, la troisième levée du Grand Chelem, mercredi à Londres.

L’Anversoise de 32 ans, 603e au classement WTA s’est imposée en deux sets 6-0, 6-3, et 50 minutes de jeu à peine, contre la Bulgare Isabella Shinikova (WTA 217). Au premier tour, la Belge s’était imposée 6-4, 7-6 (7/4) face à l’Autrichienne Julia Grabher, 141e mondiale et 13e tête de série du tableau de qualifications.

Wickmayer affrontera, pour une place dans le tableau final, la lauréate du match entre la Slovaque Rebecca Sramkova, 219e mondiale et 25 ans, et la Sud-Coréenne Su Jeong Jang, 158e à la WTA et 27 ans. Aucune des deux joueuses n’a déjà atteint le tableau final sur le gazon londonien.

Yanina Wickmayer a déjà disputé douze fois Wimbledon au cours de sa carrière, une carrière qu’elle avait arrêtée en 2020 pour donner naissance à une petite fille, née en avril 2021. L’ancienne N.12 mondiale, demi-finaliste de l’US Open 2009, avait repris la compétition sur le circuit ITF en février dernier.

Ysaline Bonaventure (WTA 148), 17e tête de série du tableau, n'est quant à elle pas parvenue à rejoindre le 3e et dernier tour.

Sur le court N.15 du All England Lawn Club, la gauchère de 27 ans a été battu en deux sets - 7-5, 6-1 - et 1h22 de jeu par l'Américaine de 28 ans Catherine Harrison (WTA 264), qui n'a jamais joué le moindre match en Grand Chelem.

La Stavelotaine a réalisé 14 coups gagnants pour 32 fautes directes, un ratio trop faible comparé à celui de son adversaire.

Elise Mertens (WTA 30), Alison Van Uytvanck (WTA 46), Maryna Zanevska (WTA 68) et Greet Minnen (WTA 89) sont déjà qualifiées pour le tableau final au même titre que Kirsten Flipkens (WTA 257) avec un ranking spécial.

Chez les messieurs, David Goffin (ATP 58) et Zizou Bergs (ATP 146) sont eux directement qualifiés pour le tableau final.