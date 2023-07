Wimbledon : Vondrousova veut "fuir la médiatisation" après sa victoire

La Tchèque Marketa Vondrousova a indiqué son souhait de "fuir la médiatisation" après sa victoire sur la favorite tunisienne Ons Jabeur samedi en finale du tournoi de Wimbledon.

"Je vais devoir reprendre l’entraînement, mais je vais essayer de fuir la médiatisation autant que possible […] J’essaierai juste de m’en tenir à mon cercle de proches et de ne pas me disperser", a-t-elle déclaré mardi lors d’une conférence de presse à Prague.

"Les derniers jours ont été assez difficiles, c’était un vrai tour de manège", a-t-elle confié aux journalistes.