Wimbledon : un joueur célèbre trop tôt et se fait surprendre par un plongeon exceptionnel de Superman Fritz

L’Américain Taylor Fritz, récent vainqueur du tournoi d’Eastbourne, affrontait le Britannique Alastair Gray ce jeudi au deuxième tour de Wimbledon. Sans surprise, Fritz, 14e mondial, s’est facilement débarrassé de son adversaire en trois sets (3-6, 6-7, 3-6). Mais le match aurait pu prendre une tout autre tournure sans un plongeon exceptionnel de l’Américain dans le tie break du deuxième set.

Ne cherchez plus le point du tournoi. Nous sommes dans le 2e set. Le score est de 6 à 3 dans le tie break en faveur de Taylor Fritz. Ce dernier est au service mais son adversaire prend rapidement le contrôle de l’échange. Après une longue balle dans le revers de l’Américain, Gray monte au filet pour placer une volée qui semble décisive. Le Britannique, sûr de son coup, tourne la tête et serre le poing pour célébrer. Mais c’est sans compter sur Fritz qui plonge tel Superman pour sauver la balle et la renvoyer de l’autre côté du filet sous les acclamations du public. Deux sets à zéro : la rencontre est pliée. Et de quelle manière !