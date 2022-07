Wimbledon : Rafael Nadal rejoint Nick Kyrgios en demi-finale en battant Taylor Fritz au super tie-break

Que ce fut éprouvant pour Rafael Nadal. L'Espagnol, quatrième joueur du monde, s'est qualifié pour les demi-finales à Wimbledon mercredi en s'imposant en cinq sets, dans la douleur, face à l'Américain Taylor Fritz, 14e mondial, au bout du super tie-break.

Malmené et visiblement en souffrance, le Majorquin, 36 ans, a pourtant trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 et 7-6 (10/4) au bout d'un long duel de plus de 4 heures.

Rafael Nadal est ainsi toujours en course pour un troisième sacre de rang en Grand Chelem après ses succès à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, et peut toujours viser un troisième sacre à Wimbledon, après 2008 et 2010.

Rafael Nadal rencontrera en demi-finales l'Australien Nick Kyrgios (ATP 40), 27 ans, tombeur de son côté du Chilien Christian Garin (ATP 43), 26 ans, 6-4, 6-3, 7-6 (7/5) en 2 heures 11 minutes. Kyrgios s'offre ainsi sa première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem.