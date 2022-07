Wimbledon : Rafael Nadal, en grande souffrance, a refusé d'abandonner malgré l'insistance de son clan

Nadal rejoint Nick Kyrgios - vainqueur face à Cristian Garin en trois sets - en demi-finale de Wimbledon. Pour le fantasque Australien, c'est une grande première en Grand Chelem. Se pose alors la question si Nadal sera rétabli pour le choc haut en couleurs : "Je ne sais pas. Je ferai de nouveaux examens demain (jeudi). Il est évident que je ne suis pas le genre de joueur qui n'a jamais été blessé. J'ai l'habitude d'avoir des problèmes physiques et j'ai l'habitude de contenir ma douleur et de jouer avec ces problèmes.", Rafa laisse donc planer le doute. "Je ne peux pas de donner de réponse précise parce que si je vous disais quelque chose de précis et que demain il se passait quelque chose d'autre, je serais un menteur..."

Rafael Nadal, diminué ou non, tentera d'aller chercher le troisième sacre à Wimbledon de sa carrière. Le chemin est encore long avec en mire la bataille face à Kyrgios.