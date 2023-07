Wimbledon : Novak Djokovic s’offre une 35e finale record en Grand Chelem après s’être joué de Jannik Sinner

Novak Djokovic s’est imposé en véritable maître du tennis mondial vendredi en demi-finale de Wimbledon pour atteindre sa 35e finale en Grand Chelem (nouveau record). Opposé au jeune italien Jannik Sinner (ATP 8), le champion serbe s’est brillamment imposé en trois sets 6-3, 6-4, 7-6 (7/4) après 2h49 de jeu.

Présent pour la première fois de sa carrière en demi-finale d’un Grand Chelem, Sinner est demeuré impuissant face à l’efficacité de son rival du jour. Fidèle à lui-même, Djokovic a annoncé la couleur dès le premier set, empoché sur un score de 6-3 en convertissant sa seule balle de break…

Dans le deuxième set, Nole s’est procuré davantage de balles de break, poussant Sinner dans ses retranchements. L’Italien s’est défendu bec et ongles mais a finalement concédé le deuxième set 6-4 face à un Djokovic intransigeant sur son service.

S’il a formulé plus de points gagnants que son adversaire durant la rencontre, Sinner se sera également montré plus fautif que Djokovic. Un facteur qui a clairement fait la différence. Y compris dans le 3e set, bien plus serré que les autres mais une nouvelle fois décroché par un intransigeant Djokovic. Sinner a notamment disposé de deux balles de set coup sur coup… aussitôt effacées par Djoko.

Le Serbe a ainsi arraché un tie-break où il a une nouvelle fois fait preuve d’un sang froid impressionnant pour arracher la victoire.

En finale, Djokovic affrontera l'Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur en 3 sets également, face à Daniil Medvedev. Le Serbe espère décrocher une 8e victoire à Londres pour égaler le record de Roger Federer, tout en creusant encore plus l’écart au nombre de grands chelems remportés.