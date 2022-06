Wimbledon : Novak Djokovic cède un set, tremble un peu, mais passe au deuxième tour

Dans le troisième set, c'est cette fois le Serbe qui est arrivé le premier à marquer trois jeux, mais sans parvenir à décrocher Kwon. Sous la pression grandissante, Kwon a néanmoins commencé à plier : il a perdu son service pour permettre à Djokovic de mener 5-3 et de servir pour le gain du set, qu'il a conclu sur un ace. Le quatrième set a été plus simple : Djokovic a fait le break pour mener 3-2 et s'est imposé sur un 15e ace.

Au prochain tour, le N.3 mondial affrontera l'Australien Thanasi Kokkinakis (79e) ou le Polonais Kamil Majchrzak (91e).

Expulsé de l'Open d'Australie, battu en quarts à Roland-Garros par Rafael Nadal, vraisemblablement interdit d'US Open faute de vaccin anti-covid et en chute au classement, Djokovic n'a plus que Wimbledon pour éclairer une saison cauchemardesque.

Vainqueur des trois dernières éditions, Djoko est un des favoris du tournoi où il vise un septième titre, son 21e du Grand Chelem pour revenir à une longueur de Nadal.