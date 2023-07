Wimbledon ne lui réussit pas : Casper Ruud battu dès le 2e tour par Liam Broady, 142e mondial

Casper Ruud, 4e mondial et 4e tête de série, a été renversé par le Britannique Liam Broady (ATP 142) au 2e tour de Wimbledon, le troisième Grand Chelem de la saison, jeudi à Londres. Le Norvégien s’est incliné en cinq manches, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-0. Le gazon du All England Club ne semble pas réussir à Ruud, qui a échoué deux fois au 2e tour et deux fois au 1er tour en quatre participations au tableau final de Wimbledon. Il reste pourtant sur une deuxième finale consécutive à Roland-Garros. Liam Broady, invité, poursuivra donc l’aventure contre le Canadien Denis Shapovalov (ATP 29/N.26) devant son public, au 3e tour du Grand Chelem britannique.

De son côté, le Suisse Stan Wawrinka (ATP 88) a réussi à obtenir une place au 3e tour. Il est venu à bout de l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 32/N.29), 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 et accède à ce stade à de la compétition pour la première fois depuis 2015.

Quart-de-finaliste à deux reprises, en 2014 et en 2015, dans le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès, Stan Wawrinka (38 ans) aura fort à faire au 3e tour face au favori de l’épreuve, le numéro 1 mondial Novak Djokovic (36 ans). Ce dernier tient pour l’instant une série de 30 victoires consécutives sur le gazon de Wimbledon.

Le Russe Andrey Rublev (ATP 7/N.7) s’est également qualifié pour le prochain tour en disposant de son compatriote Aslan Karatsev (ATP 50) en quatre manches, 6-7 (4/7), 6-3, 6-4, 7-5. Rublev attend le vainqueur de la rencontre entre David Goffin (ATP 123) et le Chilien Tomas Barrios Vera (ATP 133), pour disputer une place au 4e tour de Wimbledon, ce qui égalerait son meilleur résultat signé en 2021 (sur trois participations avant celle-ci).