Wimbledon : Nadal pour l’histoire, Djokovic revanchard, les favoris passés au crible

Après le dur et la terre battue, c’est bien le gazon qui est au centre de l’attention des tennisman en ce moment avec comme point d’orgue Wimbledon qui commence ce lundi. Entre absences importantes et hiérarchie pas forcément si évidente, retour sur les forces présentes à Londres.

Les absents ont toujours tort. Et bien, cette année, ils seront assez nombreux. Si l’absence de Roger Federer n’est une surprise pour personne, d’autres le sont bien plus. Alexander Zverev, d’abord. L’Allemand, demi-finaliste malheureux à Roland-Garros et tout jeune numéro 2 mondial, n’est pas encore remis de sa blessure à la cheville et vise plutôt un retour pour l’US Open. Autre absent de marque : Daniil Medvedev. S’il n’est pas blessé, le numéro 1 mondial paie la décision du tournoi d’interdire la présence des joueurs russes et biélorusses sur les courts londoniens. Le tournoi sera donc amputé des deux premiers mondiaux, une première depuis… 1973. À cela, ajoutez l’absence d’Andrey Rublev (ATP 8) et le fait qu’aucun point ne sera attribué à l’issue des deux semaines et vous obtenez un Grand Chelem historique au sens propre du terme.

Malgré ces absences, le tournoi vaudra certainement le détour avec la course pour l’histoire qui se jouera plus que jamais et certains joueurs qui pourraient enfin écrire leur nom en lettres d’or sur un grand court. Tour d’horizon.