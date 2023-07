Wimbledon : Maryna Zanevska éliminée au 1er tour par Barbora Strycova, demi-finaliste en 2019

Maryna Zanevska a été éliminée au premier tour de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, lundi sur le gazon de l’All England Club à Londres.

Sur le court N.5, Zanevska, 88e mondiale, s’est inclinée 6-1, 7-5 en 1 heure et 24 minutes contre la Tchèque de 37 ans Barbora Strycova, ancienne N.16 mondiale, actuelle 623e à la WTA et demi-finaliste en simple et lauréate en double en 2019.



La native d’Odessa, en Ukraine, a connu un début de match difficile, étant rapidement menée 3-0 après avoir perdu son service dans le deuxième jeu. À 4-1, la N.2 belge a subi un nouveau break avant de perdre la première manche en 25 minutes.



Zanevska a relevé la tête dans le deuxième set, réalisant le break pour mener 4-2 puis 5-2 mais Strycova a aligné trois jeux de suite pour égaliser à 5-5. La Tchèque a ensuite breaké Zanevska avant de valider sa qualification sur son service.



Au deuxième tour, Strycova sera opposée à la Polonaise Magda Linette, 24e mondiale et tête de série N.23, ou la Suissesse Jill Teichmann (WTA 121).