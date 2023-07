Wimbledon : le roi Djokovic face au prince Alcaraz et le reste de sa cour

Derrière le duo Djokovic-Alcaraz, la liste des prétendants est assez floue car les performances sont souvent inégales et les surprises rarement répétées. Finaliste il y a deux ans, Matteo Berrettini est en délicatesse physique et court après son tennis et ses sensations. Même pas tête de série, l’Italien arrive sur la pointe des pieds. Finaliste de la dernière édition, Nick Kyrgios est, de son côté, un point d’interrogation encore plus grand puisque ses problèmes au genou ne lui ont permis de disputer qu’une petite rencontre (perdue) cette saison. Et ses récents forfaits à Halle et Majorque pour blessure ne laissent présager rien de positif avant le début de la quinzaine.

D’autres joueurs, seront à surveiller de très près et pourraient réaliser leur meilleure performance dans un Majeur. L’an dernier, Sinner avait pris les deux premiers sets face à Djokovic en quarts de finale avant de tomber. Taylor Fritz avait été sorti au même stade par un Nadal diminué au terme d’un grand combat et Frances Tiafoe avait été surpris par David Goffin en huitièmes de finale. Avec Sebastian Korda, huitième de finaliste pour sa seule participation en 2021, Hubert Hurkacz, demi-finaliste de Wimbledon en 2021, Alex de Minaur, finaliste du Queen’s, et Cameron Norrie, demi-finaliste l’an dernier au All-England Club, ils font partie des véritables outsiders mais leur manque de régularité ne permet pas d’être certains qu’ils ne vont pas quitter le tournoi rapidement.