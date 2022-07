Wimbledon : le fantasque Bublik sert six fois à la cuillère dans un seul jeu

Alexander Bublik fait le show épisode 45 ! Le joueur kazakh disputait son troisième tour face à Frances Tiafoe ce vendredi à Wimbledon. Malmené dans la rencontre et dans le quatrième set, le 38e joueur mondial a servi pas moins de six services à la cuillère dans un seul et même jeu ! Ce qui a porté ses fruits puisque cela lui a permis de remporter son premier jeu dans ce set.

Insolite mais pas exceptionnel quand on connaît un peu le personnage. Clown, fantasque, Bublik aime faire le show et se faire remarquer. Tantôt avec des coups sortis de nulle part, tantôt en plaisantant avec l’arbitre, mais souvent dans un esprit bon enfant.

Bublik s’est malgré tout incliné 3-6, 7-6 (7/1), 7-6 (7/3), 6-4 contre l’Américain qui défiera David Goffin en huitième de finale.