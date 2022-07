Wimbledon : la très furtive poignée de main entre Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas

Pour ceux qui en doutaient encore, c’est désormais une certitude : Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas n’iront pas en vacances ensemble. Au terme d’une rencontre sous haute tension remportée par l’Australien (6-7, 6-4, 6-3, 7-6), les deux joueurs se sont échangé une poignée de main glaciale.

Ce samedi, le fantasque Australien et le cinquième mondial s’affrontaient au troisième tour de Wimbledon. Animosité, spectacle, altercations : le duel entre Kyrgios et Tsitsipas a tenu toutes ses promesses.

Frustré tout le long de la partie par le comportement et le jeu de son adversaire (service entre les jambes, service cuillère,…), Tsitsipas a rapidement pété les plombs en envoyant une balle dans le public, avant de viser plusieurs fois l’Australien sur des frappes lourdes. Kyrgios est néanmoins resté dans sa rencontre, ne réagissant pas aux "attaques" du Grec.

Au bout d’un quatrième set irrespirable, Nick Kyrgios l’emporte au tie break et exulte. C’est le moment que tous les spectateurs attendent : la poignée de main entre les deux joueurs. Ces derniers s’avancent vers le filet, se regardent brièvement et s’échangent une courte et furtive poignée de main pour sceller le score. Ambiance !