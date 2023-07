Wimbledon : "La guerre m’a rendue plus forte", explique l’Ukrainienne Elina Svitolina

L’Ukrainienne Elina Svitolina a remporté une grande bataille tennistique et mentale pour battre la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, en quarts de finale à Wimbledon, mardi. Interviewée sur le gazon londonien à l’issue de la rencontre, la 76e au classement WTA, devenue maman en octobre, a notamment évoqué le conflit qui frappe son pays.

"La guerre m’a rendue plus forte, y compris mentalement. Je ne considère plus les moments difficiles comme des désastres", a-t-elle expliqué. "Il y a des choses pires dans la vie. Je suis plus calme. Et comme je viens de reprendre la compétition (en avril, ndlr), la pression n’est pas la même", a poursuivi la compagne du Français Gaël Monfils.

Déjà présente dans le dernier carré de Wimbledon en 2019, Svitolina est déterminée. "Évidemment, je veux gagner. J’ai cette motivation, cette énorme motivation, de revenir au plus haut niveau. Mais je pense qu’en ayant eu un enfant, et avec la guerre, je suis devenue une autre personne. Je vois les choses un peu différemment", a ajouté celle qui a occupé le 3e rang au classement WTA.

Aujourd’hui âgée de 28 ans, sans avoir joué de finale de Grand Chelem malgré des demi-finales à Wimbledon et à l’US Open en 2019, Elina Svitolina a expliqué qu’elle abordait les matches différemment, ce qui lui a permis de jouer avec beaucoup d’agressivité tout au long de son duel remporté face à Swiatek. "Je me dis qu’il me reste moins d’années devant moi que j’en ai derrière, alors il faut que j’y aille à fond. Je n’ai plus de temps à perdre. On s’entraîne pour ces grands moments", a-t-elle relevé.