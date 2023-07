Wimbledon : la consécration pour Jabeur ou la surprise Vondrousova

Ons Jabeur a mis du temps à se construire et se frayer un chemin vers le sommet du tennis mondial. Mais s’il a fallu attendre 2020 pour la voir atteindre son premier quart de finale en Grand Chelem et une entrée dans le top 50 à 25 ans, sa progression a été fulgurante après la coupure due à la pandémie de covid 19.

Un premier titre WTA en 2021, accompagné d’un quart de finale à Wimbledon et une entrée dans le top 10, avant la consécration en 2022 avec un premier titre WTA 1000 (Madrid), la place de 2e mondiale et surtout deux finales du Grand Chelem (perdues à Wimbledon contre Rybakina et à l’US Open contre Swiatek).

En 2023, les blessures ont gêné la Tunisienne, mais elle est donc à nouveau en finale à Wimbledon et porte son total à trois finales depuis la pandémie. Seule Iga Swiatek a fait mieux avec quatre finales. Il lui reste désormais à convertir sa régularité en un titre.

Et l’occasion semble parfaite. Une finale a priori abordable, mais surtout un parcours exceptionnel pour se hisser jusque-là. Elle a dû se défaire de quatre gagnantes de Grand Chelem de suite, dont trois tops 10, une première depuis Serena Williams en 2012.

Solide face à Andreescu et Kvitova, elle a ensuite dû batailler après avoir perdu la première manche face à la tenante du titre Rybakina en quart et face à Sabalenka en demi. Preuve qu’elle a changé et qu’en plus de son tennis complet, elle peut désormais compter sur un mental à toute épreuve. "Il est probable qu’il y a douze mois, je n’aurais pas gagné ce match. Peut-être même il y a six mois. Je ne suis plus la même joueuse. Je travaille sur moi comme une folle", avait-elle expliqué en conférence de presse après sa victoire en demi-finale face à Aryna Sabalenka.

Mais son parcours dans ce Wimbledon sonne aussi comme une revanche puisque Kvitova (2019), Rybakina (2022) et Sabalenka (2021) avaient toutes les trois éliminé Jabeur à Wimbledon lors des précédentes éditions.

La finale aura également des airs de revanche car, même si Vondrousova ne l’a jamais battue à Wimbledon, les deux joueuses se sont affrontées à deux reprises cette saison et la Tchèque a dominé la Tunisienne à deux reprises, à l’Open d’Australie et à Indian Wells. Jabeur n’en fait cependant pas une fixette : "Je vais essayer de prendre ma revanche. Je ne l’ai pas battue cette année. Elle joue très bien. Mais je vais essayer de me concentrer sur moi le plus possible".

Car l’objectif est simple, enfin remporter un trophée du Grand Chelem. Elle en avait d’ailleurs rigolé juste après sa victoire en quart face à Rybakina, qui l’avait battue en finale l’année dernière : "J’aimerais qu’on puisse échanger cette victoire contre la finale de l’année dernière".

Cette fois, ce sera donc face à Marketa Vondrousova, et la Tunisienne semble avoir toutes les armes pour parvenir à s’imposer, elle qui possède un des plus beaux touchers de balle du circuit féminin. Capable de nombreuses variations, elle avait usé de toute sa panoplie pour contrer les grosses frappes de Rybakina et Sabalenka. Amorties, slices, coups droits longs de ligne, revers croisés, coups de défense qui se transforment en points gagnants, la Tunisienne sait tout faire et semble donc avoir trouvé les armes pour s’accrocher jusqu’au bout.

Un cocktail détonnant qui fait d’elle la favorite, d’autant plus qu’elle aura plus d’expérience, en jouant sa troisième finale en Grand Chelem sur les cinq derniers tournois, que Marketa Vondrousova, qui jouera sa première finale en Grand Chelem depuis 2019. Si elle peut écrire son histoire, elle peut également écrire celle de l’Afrique entière en devenant la première africaine à remporter un tournoi du Grand Chelem.