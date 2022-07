Wimbledon : la belle histoire du surprenant Van Rijthoven se poursuit, le 104e mondial attend Djokovic en 1/8

Une semaine peut changer votre vie. C’est ce qu’a expérimenté à Rosmalen. Propulsé en pleine lumière à grands coups de victoires plus surprenantes les unes que les autres, Tim van Rijthoven a aligné les premières. Première victoire sur le circuit ATP, première victoire contre un joueur du Top 15, puis du Top 10, premier titre, la liste de ses exploits est folle. L’écho traverse la Manche et parvient jusque dans les bureaux du All England Lawn Tennis and Croquet Club et le voilà invité à Wimbledon.



Le Néerlandais a de la suite dans les idées et affiche de la continuité dans ses résultats. Non, sa fabuleuse semaine à Rosmalen n’est pas une parenthèse enchantée. Ou alors, il a décidé qu’il était trop tôt pour la refermer. Face à Federico Delbonis, un Argentin pas vraiment à l’aise sur gazon, il passe en trois petits sets. Fort de la confiance accumulée, il se sort ensuite d’un duel ultra-serré face à Reilly Opelka. Quatre sets, trois tie-breaks et une nouvelle victoire de référence face au 18e mondial. Au tour suivant, il ne fait qu’une bouchée de Nikoloz Basilashvili, qui n’a jamais passé le 3e tour à Wim'.

En huitièmes de finale, le Néerlandais affrontera le gagnant du duel serbe entre Novak Djokovic et Miomir Kecmanovic. Si on suit la logique, on devrait assister à une affiche entre le numéro 3 et le 104e mondial. La magie continuera-t-elle à opérer ?