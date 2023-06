Wimbledon : Kimmer Coppejans, Yanina Wickmayer et Greet Minnen au dernier tour des qualifications

Kimmer Coppejans (ATP 187) avait le sourire, mercredi à Londres, après avoir réussi à se hisser pour la première fois au troisième tour des qualifications de Wimbledon. Sur le gazon du Roehampton Club, le Flandrien, 29 ans, est sorti vainqueur du duel belgo-belge contre le Limbourgeois Zizou Bergs (ATP 177), 24 ans, 6-4, 7-6 (7/4) après 2h de jeu.

"Je pense avoir disputé un très bon match", a-t-il confié à Belga après sa victoire. "J'ai très bien servi (7 aces, 80% de premières balles, ndlr), ce qui m'a permis d'obtenir pas mal de points gratuits. C'est pour moi ce qui a fait la plus grande différence. Cela me permet de tellement mieux jouer sur gazon. J'ai aussi été très solide dans l'échange et effectué quelques ajustements tactiques qui ont porté leurs fruits. Je suis donc très content. Ce n'était pas évident de jouer contre Zizou, avec qui je m'entends très bien, mais je pense avoir bien géré."

Kimmer Coppejans n'avait encore jamais gagné un match en qualifications pour Wimbledon en quatre précédentes tentatives. Le voilà désormais tout près d'une première accession dans le tableau final au All England Club. "Me qualifier pour Wimbledon serait un rêve", a-t-il poursuivi. "Ce serait même surréaliste. Le gazon est ma moins bonne surface, mais jusqu'ici, je me suis bien débrouillé. Le premier match, je cherchais encore mes marques et je peinais à trouver le bon timing. Aujourd'hui, ce fut nettement meilleur. Je me sentais bien plus à l'aise. Cela me donne beaucoup de confiance."

Dans les autres matches, Raphaël Collignon a malheureusement été éliminé au deuxème tour des qualifications. Le 212e mondial s'est incliné en deux manches et 1h23 contre l'Italien Mattia Bellucci (ATP 160), 6-4, 6-4. Gauthier Onclin, 214e mondial, a, lui aussi, été éliminé au deuxième tour après sa défaite 6-2, 6-2 en 1 heure et 18 minutes contre l'Allemand Maximilian Marterer (ATP 169).