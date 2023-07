Wimbledon : Joran Vliegen et sa partenaire Yifan Xu s’inclinent en finale du double mixte

Nouvelle désillusion pour Joran Vliegen. Présent pour la troisième fois de sa carrière en finale d’un tournoi du Grand chelem, le Belge, associé à la Chinoise Yifan Xu, s’est incliné en finale du double mixte sur le Court Central de Wimbledon, jeudi soir. Il s’agit de sa… 3e défaite, après celle perdue à Roland Garros en double messieurs avec Sander Gillé il y a un mois, et celle perdue en mixte, toujours à Paris, avec la Norvégienne Ulrikke Eikeri l’année dernière.

En finale, le duo s’est incliné en trois sets 6-4, 6-7, 6-3 face au Croate Mate Pavic et l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok, têtes de série n°7. La rencontre a duré 2 heures et 10 minutes.

Le nombre de titres de la Belgique en Grand Chelem reste donc bloqué à six après celui chez les messieurs d'Olivier Rochus et Xavier Malisse en 2004 à Roland-Garros et ceux chez les dames de Kim Clijsters avec la Japonaise Ai Sugiyama à Roland-Garros et l’US Open en 2003 et les trois victoires d’Elise Mertens à US Open en 2019 et l’Open d’Australie en 2021 (avec la Bélarusse Aryna Sabalenka) et Wimbledon en 2021 (avec la Taïwanaise Hsieh Su-Wei).