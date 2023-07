Wimbledon : Joran Vliegen en demi-finale du double mixte avec Yifan Xu

Joran Vliegen (ATP 25 en double) et sa partenaire chinoise Yifan Xu (WTA 27) se sont hissés en demi-finale du double mixte à Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, mardi sur le gazon de l’All England Club à Londres. En quarts de finale, ils ont pris le meilleur sur le Croate Ivan Dodig (ATP 4) et la Taïwanaise Latisha Chan (WTA 33), 7-6 (7/4), 6-2, en 1 heure et 27 minutes.

Après un break tardif en leur faveur dans la première manche, Vliegen et Xu ont manqué trois balles de set, permettant à Dodig et Chan de forcer le tie-break. La paire belgo-chinoise a néanmoins contrôlé celui-ci, afin d’entamer la deuxième manche en tête. Celle-ci a été sous le contrôle de Vliegen et Xu grâce à un premier break, après lequel ils ont remporté la rencontre sur le service adverse. En demi-finale, Vliegen et Xu affronteront le Néerlandais Matwe Middelkoop (ATP 27) et l’Indonésienne Aldila Sutjiadi (WTA 32).

Plus tôt dans la journée, Sander Gillé (ATP 23) et Joran Vliegen ont été éliminés au 3e tour du double masculin. La paire 12e tête de série s’est inclinée contre les Américains Nathaniel Lammons (ATP 34) et Jackson Withrow (ATP 39), 6-3, 6-4.

Elise Mertens (WTA 8) est la dernière représentante en lice en double non mixte, puisqu’elle a obtenu sa place en quarts de finale du tableau féminin avec l’Australienne Storm Hunter (WTA 7) à la suite du forfait de la paire tchèque composée de Miriam Kolodziejova (WTA 46) et Marketa Vondrousova (WTA 48). Greet Minnen (WTA 56) a quant à elle été éliminée au 3e tour, mardi.