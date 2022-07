Joachim Gérard a remporté son premier tour face au jeune joueur de 16 ans Tokito Oda (septième joueur mondial). Le Belge s’est imposé en deux sets 6-4, 7-6 (7/2) et 1h45 de jeu.

Joachim s’est montré plus précis et conquérant dans les moments importants de la rencontre. Notamment dans le tie-break décisif qu’il a remporté sans trembler.

Avec cette première victoire Joachim Gérard commence la tentative de reconquête de son titre à Londres. Il avait remporté le Grand-Chelem en 2022.

"Je suis très bien entré dans la partie ", a expliqué Joachim Gérard. "J'étais solide, je bougeais bien, j'étais très actif. Et puis, malheureusement, à partir de 5-2 0-40 en ma faveur, je me suis éteint. Je ne faisais plus mal à mon adversaire et il a pris confiance. J'ai réussi à gagner le set, mais ensuite j'ai été mené 5-3 avant d'enfin me réveiller. Je suis un peu déçu de cela, mais je n'ai pas lâché l'affaire, je suis resté combatif jusqu'au bout et j'ai réussi, quand il le fallait vraiment, à mettre les bouchées doubles pour gagner ce match. Je finis donc sur une bonne note, mais il en faudra plus".