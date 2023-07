Wimbledon : Joachim Gérard éliminé d'entrée par le numéro 2 mondial

Joachim Gérard a été éliminé au premier tour du tournoi de tennis en fauteuil roulant à Wimbledon mercredi. Le Limelettois de 34 ans a été battu par le numéro 2 mondial le Britannique Alfie Hewett, 25 ans, en deux sets - 6-3, 6-4 - et 1 heure 36 minutes de jeu.

Alfie Hewett prend ainsi sa revanche sur la finale perdue au tournoi du Queen's contre le Belge le 25 juin dernier.

Joachim Gérard, 5e mondial en double, dispute aussi le double à Wimbledon. Il forme la 2e tête de série avec le Néerlandais Ruben Spaargaren (ITF 4 en double), 24 ans, et affrontera au premier tour (demi-finales) les Japonais Takuya Miki (ITF 9), 34 ans, et Tokito Ota, 17 ans, numéro 1 mondial en simple et 8 en double.

Joachim Gérard a remporté l'une de ses deux victoires en Grand Chelem à Wimbledon en 2021 (avec l'Open d'Australie la même année). Il fut encore demi-finaliste l'an dernier sur le gazon londonien.

Alfie Hewett est lui sur une belle saison avec un succès à l'Open d'Australie et une finale à Roland-Garros. Le Britannique est à la recherche de sa première victoire à Wimbledon.