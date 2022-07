Wimbledon : Goffin se qualifie pour les quarts après un combat titanesque de plus de 4h30 face à Tiafoe

David Goffin a lutté face à France Tiafoe mais s’est imposé au bout du suspense en 5 sets pour s’offrir son premier quart de finale en Grand Chelem depuis Wimbledon 2019 où il s’était incliné face à Novak Djokovic. Après avoir empoché la première manche au tie-break, le Belge a perdu les deux sets suivant avant de renverser la situation et de remporter les deux derniers sets pour s’imposer 7-6 (7/3) 5-7 5-7 6-4 7-5 en 4h36.

David Goffin retrouve Frances Tiafoe en huitième de finale à Wimbledon. Le Belge avait dominé l’Américain en 4 sets il y a quelques semaines au troisième tour à Roland-Garros. Cette fois, c’est un ticket pour les quarts de finale qui est à la clé. Un stade de la compétition que Goffin n’a plus atteint depuis trois ans. Il avait alors été balayé par Djokovic à Wimbledon.

Le Belge entre bien dans sa rencontre et est le premier à breaker pour mener d’entrée 2-0. Son avance est de courte durée, Tiafoe recolle directement à 2-2 après un jeu de service du Belge très serré mais finalement perdu.

Les deux hommes se créent encore quelques balles de break mais la première manche se joue au tie-break. Goffin est le plus solide et ne perd pas une seule fois sa mise en jeu pour empocher le jeu décisif (7/3) et prendre la tête de la rencontre.

La deuxième manche est un peu plus décousue et les occasions de breaker se font plus nombreuses. Goffin est cette fois le premier à perdre son service et se retrouve mené 1-3 avant de revenir à 3-3 en breakant à son tour.

Tiafoe est un peu plus solide sur son service et met la pression sur le Belge qui finit par craquer à 5-5. L’Américain ne tremble pas et remporte sa mise en jeu pour aller chercher le second set 5-7.

Goffin est le premier à se créer des opportunités dans le troisième set mais ne parvient pas à convertir ses deux balles de break à 3-2. Le Belge est un peu moins précis dans la seconde partie de ce troisième set et doit écarter une balle de break à 5-5. Le revers de Goffin est un peu trop décroisé et prend le couloir. Tiafoe mène 5-6 et ne se fait pas prier pour prendre son service et la troisième manche 5-7.

Mais Goffin n’abdique pas et rentre bien dans le quatrième set. Le Liégeois breake d’entrée et mène 2-0. Il s’offre même une balle de double break mais il ne parvient pas à la convertir. Le 58e mondial est clairement au-dessus dans cette quatrième manche et s’offre finalement un double break pour mener 5-1.

Le Belge ne parvient cependant pas à conclure le set sur son jeu de service et Tiafoe revient à 5-2. Il connaît une grosse baisse de régime et voit l’Américain revenir à 5-4 après avoir réalisé un nouveau débreak. Il a cependant un sursaut d’énergie dans le jeu suivant et parvient à breaker pour s’offrir la quatrième manche 6-4.

Goffin semble avoir pris l’ascendant physique sur Tiafoe mais ne parvient cependant pas à breaker son adversaire qui s’accroche. Les deux joueurs sont très solides sur leur mise en jeu et le score affiche 5-5 sans qu’aucune balle de break ne soit à signaler.

C’est l’Américain qui s’offre les deux premières occasions de breaker. La première est écartée sur un ace par le Belge et la deuxième sur un service gagnant. Goffin met ensuite la pression sur son adversaire et s’offre deux balles de match. La première est la bonne. Son retour atterrit sur la ligne de fond de Tiafoe qui renvoie la balle dans le filet. David Goffin s’impose 7-6 (7/3) 5-7 5-7 6-4 7-5 en 4h36, le match le plus long de ce Wimbledon 2022, et file en quart de finale pour la première fois depuis 2019.

Il affrontera le Britannique Cameron Norrie pour une place en demi-finale. Le régional de l'étape s'est imposé 6-4 7-5 6-4 face à l'Américain Tommy Paul en 2h24 en huitième de finale.