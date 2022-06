Wimbledon : Elise Mertens sauve deux balles de match et arrache le deuxième set... mais le match devra se terminer jeudi

Elise Mertens affrontait Panna Udvardy ce mercredi au deuxième tour de Wimbledon. La Belge, 31e joueuse mondiale, avait pour objectif de se défaire de la 100e joueuse mondiale pour poursuivre sa route dans le Grand Chelem londonien. Un affrontement inédit puisque les deux joueuses ne se sont jamais affrontées sur le circuit.

La première manche a été empochée par la joueuse hongroise sur le score de 6-3. Notre compatriote, tête de série N.24, s'est accrochée, obtenant le deuxième set durant le tie-break (6-7). Au vu de l'obscurité, la partie a été interrompue. Elle devra naturellement être bouclée jeudi.

Au premier tour, Elise Mertens a bénéficié de l’abandon de son adversaire, Camila Osorio, qui lui avait posé pas mal de soucis puisque le score était de 6-1, 2-6, 2-4 au moment de son retrait.

Elise Mertens devra petit à petit retrouver son niveau et du rythme si elle veut espérer aller plus loin dans le tournoi. Son début de saison sur gazon n’est pas à la hauteur de ses attentes avec une victoire et trois défaites avant Wimbledon.