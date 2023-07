Wimbledon : Elise Mertens s'impose en 2 sets et rejoint le deuxième tour

Elise Mertens s'est qualifiée pour le deuxième tour du simple dames de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, lundi sur le gazon de Londres.

Sur le court N.14 de l'All England Club, Mertens, 28e mondiale et tête de série N.28, a dominé 7-6 (7/2), 6-2 en 1h33 la qualifiée slovaque Viktoria Hruncakova, 129e mondiale et qu'elle avait déjà battue au premier tour de Roland-Garros fin mai. Au deuxième tour, la N.1 belge affrontera l'Ukrainienne Elina Svitolina, ancienne N.3 mondiale et actuellement 76e à la WTA, qui a éliminé l'Américaine Venus Williams (WTA 558), 43 ans et quintuple lauréate à Londres, en deux sets 6-4, 6-3. Plus tôt lundi, Maryna Zanevska, 88e mondiale, a été éliminée au premier tour après sa défaite 6-1, 7-5 contre la Tchèque Barbora Strycova, ancienne N.1 mondiale, actuelle 623e à la WTA et demi-finaliste à Wimbledon en 2019.