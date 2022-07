Wimbledon : Elise Mertens offre un beau combat à Ons Jabeur mais est éliminée en huitième de finale

Elise Mertens n’est pas parvenue à faire tomber la numéro 2 mondiale, Ons Jabeur en huitième de finale à Wimbledon. La Belge a offert une belle résistance mais s’est inclinée 6-7 (9/11) 4-6 en 1h48.

Le début de match est décousu et les deux joueuses ne parviennent pas à conserver leur mise en jeu. Trois breaks sur les trois premiers jeux du match et Jabeur mène 1-2 avant que les deux ne deviennent plus consistantes sur leur service.

Mertens s’offre deux balles de débreak dans le sixième jeu du match mais la numéro 2 mondiale les écarte bien et mène 2-4. Ce n’est que partie remise pour la Louvaniste qui s’offre une nouvelle balle de break sur le jeu de service suivant de la Tunisienne. Elle convertit cette fois l’occasion grâce à une faute de Jabeur après une belle attaque de coup droit de la Belge (4-4).

Le premier set va se décider au tie-break. Elise Mertens est la première à réaliser le mini-break et mène 2/1 mais les deux joueuses perdent des points sur leur mise en jeu et le premier set va se jouer à des détails. Mertens s’offre la première balle de set mais Jabeur remporte le point sur une belle montée au filet conclue par une volée.

Mertens est la première à craquer sur son service et perd la première manche au terme d’un point bien construit par Jabeur (9/11).

Le deuxième set débute sur les mêmes bases que le premier. Mertens est breakée sur son premier jeu de service mais parvient à prendre le service de Jabeur dans le jeu suivant pour revenir à 1-2.

La suite du set est équilibrée et les deux joueuses sont intraitables sur leur mise en jeu. Ons Jabeur parvient tout de même à s’offrir une balle de match à 4-5. Elise Mertens commet alors une double faute au plus mauvais des moments et offre le match à son adversaire.

Elise Mertens s’incline en 1h48 6-7 (9/11) 4-6 face à la numéro 2 mondiale. Ons Jabeur affrontera la Tchèque Marie Bouzkova en quart de finale.