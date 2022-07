Wimbledon - Elise Mertens : "Je ne m'imaginais pas jouer de la sorte !"

Victorieuse 6-4, 7-5 de l'Allemande Angelique Kerber (WTA 19) vendredi à Wimbledon, Elise Mertens (WTA 31) est venue très rapidement en conférence de presse pour partager ses impressions après sa qualification pour les huitièmes de finale.

"Ce fut un très bon match de ma part", a dit la Limbourgeoise de 26 ans. "Je restais sur deux premiers tours compliqués. Je ne m'imaginais pas jouer de la sorte, mais c'est une belle victoire, une bonne journée. Je suis très bien entrée dans la partie et bien revenue dans le deuxième set. Je suis très heureuse. Mon niveau de jeu était bien meilleur que lors des deux, trois derniers jours. C'est bon signe et j'espère que cela va aller crescendo. J'adore disputer les tournois du Grand Chelem, même si ma saison sur gazon jusqu'ici n'a pas été extraordinaire. Et je vais continuer à essayer de m'améliorer."

Elise Mertens risque en effet de devoir encore hausser son niveau de jeu au tour suivant, alors qu'elle affrontera la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 2), 27 ans et tête de série N.3 de cette troisième levée du Grand Chelem. Elle l'a déjà battue, l'an dernier à l'US Open, mais la native de Ksar Hellal est l'une des joueuses en forme du moment avec sa victoire au tournoi WTA 500 de Berlin il y a moins de deux semaines.

"Jabeur est une joueuse extraordinaire", a poursuivi la N.1 belge. "Elle a signé de très bons résultats ces derniers mois (victoire à Madrid et finales à Charleston et Rome, ndlr). Mais je suis là aussi. Je suis là pour jouer un bon match dans deux jours. Et je suis clairement plus en confiance après cette victoire. Comme je l'ai dit après mon deuxième tour, il ne faut jamais abandonner et continuer à se battre."