Wimbledon : Elise Mertens et Storm Hunter en quarts de finale suite au forfait de leurs adversaires

Décidément, Elise Mertens et Storm Hunter connaissent un parcours particulier dans cette édition 2023 de Wimbledon ! La paire de double a bénéficié du forfait de ses adversaires en huitièmes de finale ce mardi après s’être qualifiée pour ce tour en "profitant" de l’abandon de leurs adversaires.

Mertens et Hunter devaient jouer ce huitième face à Miriam Kolodziejova et Marketa Vondrousova. Cette dernière qui a réussi à se qualifier pour les demi-finales un peu plus tôt cette après-midi et qui a probablement préféré se préserver pour le tournoi de simple. Une demi-finale où elle affrontera Elina Svitolina, tombeuse d’Iga Swiatek.

Au prochain tour, Elise Mertens et Storm Hunter affronteront Naiktha Bains et Maia Lumsden.