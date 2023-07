Wimbledon : Elise Mertens et Storm Hunter battues en finale du double

Comme Joran Vliegen, jeudi en finale du double mixte, Elise Mertens a été battue en finale du tournoi de tennis Wimbledon. La N.1 belge, 8e mondiale en double) et sa partenaire australienne Storm Hunter (WTA 7), qui composaient la 3e tête de série, se sont inclinées dimanche soir dans la finale du double dames. Elles se sont inclinées devant la Tchèque Barbora Strycova (WTA 283, ex-N.1 mondiale) et de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 29, ex-N.1), âgées toutes deux de 37 ans, lauréates ensemble sur ce même Centre Court en 2019, en deux sets : 7-5 et 6-4. La rencontre a duré 1h50.

Elise Mertens disputait sa 5e finale en Grand Chelem en double dames et la troisième consécutive sur le gazon londonien. Elle avait remporté le tournoi en 2021 avec Hsieh Su-Wai Hsieh, et s’était inclinée en 2022 associée à la Chinoise Zhang Shuai. La Limbourgeoise de 27 ans compte deux autres succès : à l’US Open en 2019 et à l’Open d’Australie en 2021 aux côtés de la Bélarusse Aryna Sabalenka.

Cette saison, la première où elle est associée à Hunter, Mertens s’est imposée dans le WTA 1000 de Rome et atteint les quarts à l’Open d’Australie et les huitièmes de finale à Roland-Garros. La paire tchéco-taïwanaise succède au palmarès aux Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Sinaikova et enlève son 2e titre ensemble à Wimbledon après 2019. Hsieh décroche son 4e titre en double dames à Wimbledon après 2013, 2019 et 2021 et son 6e Grand Chelem ayant gagné à Roland-Garros en 2014 et 2023. Strycova fête son 2e titre du Grand Cheleme après celui de 2019 à Wimbledon.