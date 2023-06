Wimbledon : David Goffin reçoit une wild-card et sera dans le tableau final

La terre battue à peine effacée des chaussures, la saison sur gazon bat déjà son plein et Wimbledon approche à grands pas. Ce mercredi, les organisateurs du troisième tournoi du grand chelem de la saison ont annoncé les premières wild-cards pour le tableau principal et David Goffin peut pousser un ouf de soulagement puisqu’il a reçu l’un des précieux sésames.

Six des huit noms qui bénéficieront d’une wild-card pour rentrer dans le tableau principal ont été révélés et au milieu de cinq Britanniques, on retrouve le Belge David Goffin.

Quart de finaliste en 2019 et en 2022, il a depuis chuté au classement. Désormais 124e mondial, Le Belge ne disposait pas du classement nécessaire pour pouvoir entrer directement dans le tableau principal et aurait dû passer par les qualifications. Un stress supplémentaire que Goffin évite donc grâce à cette wild-card.

Très à l’aise sur le gazon londonien l’année dernière, il avait bataillé en quart de finale face à Cameron Norrie, mais s’était finalement incliné. Mais suite à la non-participation des Russes et Bélarusses, les organisateurs avaient décidé de ne pas donner de points au classement ATP. Si ça lui a coûté de nombreux points la saison dernière, il n’en aura donc aucun à défendre cette année et pourra donc jouer libéré.

Chez les dames, on notera également les wild-cards distribuées à Elina Svitolina, qui a atteint les quarts de finale il y a quelques semaines à Roland-Garros après son retour de maternité et à Venus Williams, 43 ans et cinq fois vainqueur de Wimbledon, qui en sera à sa 24e participation, sa première datant de 1997.