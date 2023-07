Wimbledon - David Goffin : les raisons d’y croire face à Andrey Rublev

David Goffin affronte au 3e tour de Wimbledon Andrey Rublev avec une belle opportunité pour le Belge de faire son retour dans le top 100 mondial. De quoi redonner du sourire au Belge.

David Goffin ne partira pas avec la pancarte de favori face à Andrey Rublev, 7e au classement ATP. Mais le Liégeois a cependant une belle carte à jouer.

En cas de victoire, Goffin ferait son retour dans le top 100 du classement ATP au minimum. Sorti de ce top le 8 mai, il arrêterait l’hémorragie. David aurait donc plus de facilité à intégrer les tableaux finaux des tournois qui rapportent le plus.

Et le Liégeois peut y croire. S’il n’a jamais battu le Russe en deux confrontations (il s’est incliné en trois sets à l’US Open en huitième de finale en 2017 et en quatre manches à l’Australian Open au troisième tour en 2020), il y a des possibilités sur le gazon du All England Club. "Il partira favori, mais je vais tout faire pour le battre", expliquait le n°1 belge.

Car le gazon, c’est sans doute la meilleure chance pour David. Les résultats parlent pour le Liégeois qui atteint pour la sixième fois en neuf participations le troisième tour du tournoi londonien. Il reste même sur deux accessions en quart de finale, contre Novak Djokovic en 2019 et contre le Britannique Cameron Norrie l’an dernier.

Quant à Rublev, son meilleur résultat et un 1/8e de finale en 2021. Si le Russe est dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde, c’est surtout grâce à ses résultats sur les autres surfaces et dans les trois autres majeurs.

Alors la victoire sera-t-elle au rendez-vous ? Réponse en fin de journée sauf si les conditions météorologiques venaient à encore perturber le tournoi. David Goffin jouera en 4e match sur le court numéro 12.