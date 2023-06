Wimbledon : Coppejans efface Bergs et poursuit sa route vers le tableau final

Kimmer Coppejans (ATP 187) s’est imposé face à Zizou Bergs (ATP 177) dans un duel belgo-belge au deuxième tour des qualifications du tournoi de Wimbledon. L’Ostendais a pris la mesure de son jeune compatriote en deux sets (6-4, 7-6) et en deux temps. La rencontre a été interrompue par la pluie.



Coppejans, 29 ans, n’est plus qu’à une victoire du tableau final. Il pourrait participer au Grand Chelem anglais pour la cinquième fois de sa carrière. A chaque fois les années impaires. Il n’a jamais réussi à passer le premier tour sur le gazon du All England Club.



Opposé à l’Allemand Maximilian Marterer (TP 169), Gauthier Onclin (ATP 214) a été éliminé en deux manches (6-2, 6-2).



Raphaël Collingon, Greet Minnen et Yanina Wickmayer sont également engagés au deuxième tour des qualifications de "Wim".