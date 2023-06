Wimbledon : Bergs et Coppejans gagnent et s'affronteront au 2e tour des qualifs, Onclin et Collignon avancent également

Zizou Bergs (ATP 177) a passé le premier tour des qualifications de Wimbledon, le troisième Grand Chelem de la saison. Sur le gazon du Roehampton Club à Londres, le numéro 2 belge s'est débarrassé de l'Américain Brandon Holt, 6-2, 6-3, en 56 minutes, lundi.

Bergs a dominé son adversaire de la tête et des épaules, ne concédant pas la moindre balle de break à celui-ci. Le Limbourgeois a pris à deux reprises le service de Holt dans la première manche (6-2), et aurait pu réussir son deuxième break du deuxième set pour s'adjuger le match, mais il a finalement conclu sur son service (6-3).

Au deuxième des trois tours qualificatifs, Zizou affrontera un autre Belge : Kimmer Coppejans. Le 187e joueur mondial a remporté une longue bataille contre le Kazakh Timofey Skatov (ATP 138), 27e tête de série des qualifications. Il a remporté le tie-break décisif après 2h54: 6-7 (3/7), 6-4, 7-6 (13/11).

Sur six balles de break au total, ni Coppejans (0/4), ni Skatov (0/2) n'ont su faire la différence dans la première manche, et le Kazakh a pris l'ascendant dans le tie-break. L'Ostendais a finalement fait preuve d'efficacité dans le deuxième set en convertissant l'unique balle de break pour forcer le set décisif. Dans celui-ci, Skatov a breaké pour mener 4-2, mais Coppejans a directement réagi et rétabli l'égalité à 4-4. Dans le tie-break, le côtier a été mené 10/11 avant d'enchaîner trois points pour s'adjuger la victoire.

Autre Belge qualifié pour le deuxième tour, Gauthier Onclin (ATP 214) a dominé l'Argentin Thiago Augusto Tirante (ATP 132, N.24), 6-2, 6-0 en 54 minutes. Au 2e tour, Gauthier Onclin sera opposé à l'Allemand Maximilian Marterer (ATP 169)

En fin de journée, Raphaël Collignon (ATP 212) s'est ajouté à la liste des Belges qualifiés pour le deuxième tour. Il a écarté le Chinois Yunchaokete Bu (ATP 161) en trois sets 7-6 (7/5), 3-6, 6-3. Au prochain tour, il sera opposé à l'Italien Mattia Bellucci (ATP 160).

Joris De Loore (ATP 196) est le seul Belge en lice à avoir été éliminé. Il s'est incliné face au Hongrois Zsombor Piros (ATP 112) en trois sets 7-6 (9/7), 1-6, 6-1

sont également engagés dans le tableau qualificatif, et disputeront tous leur premier match lundi. David Goffin (ATP 123) a reçu une wildcard pour jouer le tableau final.