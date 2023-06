Wimbledon : Bergs et Coppejans gagnent et s'affronteront au 2e tour des qualifs, Onclin avance également

Zizou Bergs (ATP 177) a passé le premier tour des qualifications de Wimbledon, le troisième Grand Chelem de la saison. Sur le gazon du Roehampton Club à Londres, le numéro 2 belge s'est débarrassé de l'Américain Brandon Holt, 6-2, 6-3, en 56 minutes, lundi.

Bergs a dominé son adversaire de la tête et des épaules, ne concédant pas la moindre balle de break à celui-ci. Le Limbourgeois a pris à deux reprises le service de Holt dans la première manche (6-2), et aurait pu réussir son deuxième break du deuxième set pour s'adjuger le match, mais il a finalement conclu sur son service (6-3).

Au deuxième des trois tours qualificatifs, Zizou affrontera un autre Belge : Kimmer Coppejans. Le 187e joueur mondial a remporté une longue bataille contre le Kazakh Timofey Skatov (ATP 138), 27e tête de série des qualifications. Il a remporté le tie-break décisif après 2h54: 6-7 (3/7), 6-4, 7-6 (13/11).

Sur six balles de break au total, ni Coppejans (0/4), ni Skatov (0/2) n'ont su faire la différence dans la première manche, et le Kazakh a pris l'ascendant dans le tie-break. L'Ostendais a finalement fait preuve d'efficacité dans le deuxième set en convertissant l'unique balle de break pour forcer le set décisif. Dans celui-ci, Skatov a breaké pour mener 4-2, mais Coppejans a directement réagi et rétabli l'égalité à 4-4. Dans le tie-break, le côtier a été mené 10/11 avant d'enchaîner trois points pour s'adjuger la victoire.

Autre Belge qualifié pour le deuxième tour, Gauthier Onclin (ATP 214) a dominé l'Argentin Thiago Augusto Tirante (ATP 132, N.24), 6-2, 6-0 en 54 minutes.

Au 2e tour, Gauthier Onclin sera opposé au vainqueur du match entre l'Allemand Maximilian Marterer (ATP 169) et l'Italien Luciano Darderi (ATP 224).

Joris De Loore (ATP 196) et Raphaël Collignon (ATP 212) sont également engagés dans le tableau qualificatif, et disputeront tous leur premier match lundi. David Goffin (ATP 123) a reçu une wildcard pour jouer le tableau final.