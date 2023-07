Wimbledon : après sa défaite en simple, Joachim Gérard également battu d’entrée en double

Éliminé au premier tour en simple, Joachim Gérard a connu un sort identique au premier tour (demi-finales) du double au tournoi de tennis en fauteuil roulant à Wimbledon jeudi. Le Limelettois de 34 ans, 5e mondial en double, associé au Néerlandais Ruben Spaargaren (ITF 4 en double), 24 ans, a cédé face au duo japonais Takuya Miki (ITF 9), 34 ans, et Tokito Ota, 17 ans, numéro 1 mondial en simple et 8 en double, en deux manches : 6-3 et 6-4.

En finale, Miki et Ota rencontreront soit les Britanniques Alfie Hewett (ITF 1 en double), 25 ans, et Gordon Reid (ITF 2 en double), classés première tête de série, soit le duo hispanophone composé de l’Espagnol Martin De La Puente (ITF 3 en double) et de l’Argentin Gustavo Fernandez (ITF 7 en double).

Gérard avait été éliminé au premier tour mercredi en simple contre le Britannique Alfie Hewett, N.2 mondial, avec une défaite en deux sets 6-3, 6-4.