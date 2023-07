Wimbledon : Alcaraz très fier, "il est le meilleur au monde", reconnaît Djokovic

Grand favori pour remporter Wimbledon, Novak Djokovic a été battu en finale par Carlos Alcaraz qui a étonné par la qualité de son jeu sur gazon et qui a ainsi prouvé, selon le Serbe, qu’il était actuellement "le meilleur joueur au monde".

"J’ai gagné des finales épiques après être passé tout près de perdre. Alors en perdre une comme ça ici, ça remet peut-être les pendules à zéro. Même si ça fait mal. Tout le crédit en revient à Carlos. Il a été incroyable dans les moments importants. Pour quelqu’un de son âge, maîtriser aussi bien ses nerfs, jouer un tennis d’attaque et terminer le match comme il l’a fait… Je pensais avoir bien retourné sur le dernier jeu de la partie, mais il a réussi des coups incroyables. Alors oui, félicitations à lui et à son équipe. Quel tournoi pour lui ! Et quel match aujourd’hui à jouer ! J’espère que tout le monde a apprécié. Maintenant, j’avance."

À quel moment a-t-il senti que le match lui échappait ? "Je dirais que c’est le tie-break dans le deuxième set. Mon revers m’a laissé tomber. Juste deux mauvais revers et voilà, le match a basculé pour lui. Ensuite, il a tellement élevé son niveau de jeu dans le troisième set… Moi-même je n’ai pas été moi pendant un certain temps. Et puis, j’ai réussi à me ressaisir et à reprendre le dessus dans le milieu du quatrième set. Là, j’ai eu ma chance. Mais j’aurais pu mieux terminer le tie-break. Il faut souligner à quel point il a démontré ses qualités de battant, de défenseur, ce passing qui lui donne le break dans le cinquième set… Il n’y a aucun doute qu’il mérite la victoire aujourd’hui".

Une nouvelle rivalité vient-elle de voir le jour ? "J’espère ! Lui va être sur le circuit un bon moment, moi je ne sais pas. Nous verrons. Nous n’avons joué que trois matches l’un contre l’autre. Trois matches très serrés. Deux d’entre eux cette année dans les derniers tours de Grand Chelem (Djokovic a gagné en demies à Roland-Garros, ndlr). J’espère le rejouer à l’US Open. Je ne suis pas surpris de son niveau sur terre battue. Son jeu convient et a été développé pour la terre et les courts durs plutôt lents. En revanche, il m’a surpris sur gazon. Il a surpris tout le monde par la façon dont il s’est adapté au gazon cette année alors qu’il n’avait pas beaucoup de victoires sur cette surface ces deux dernières années. Ses slices, ses retours chipés, son jeu au filet, sont impressionnants. Je ne m’attendais pas à ce qu’il joue si bien sur gazon. Mais il a prouvé qu’il était sans aucun doute le meilleur joueur au monde. Il est capable de jouer un tennis fantastique sur différentes surfaces et il mérite d’être là où il est".