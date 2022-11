Wimbledon abandonne l’obligation de la tenue totalement blanche pour les dames

Les organisateurs du tournoi de tennis de Wimbledon n’exigeront plus que les joueuses se présentent sur le terrain dans une tenue entièrement blanche. À partir de l’année prochaine, elles seront autorisées à porter des sous-vêtements sombres, a confirmé jeudi le conseil d’administration du tournoi du grand chelem anglais.

Plusieurs joueuses de tennis s’étaient plaintes d’être très mal à l’aise sur le "gazon sacré" de Wimbledon parce qu’elles devaient jouer en blanc pendant leurs périodes menstruelles.

Sally Bolton, responsable féminine du All England Club, a déclaré : "les réactions des joueuses ont été écoutées et nous les soutenons pleinement". Par conséquent, la règle vestimentaire sera modifiée et les sous-vêtements de couleur pourront être adoptés à partir de 2023.

La prochaine édition de Wimbledon, troisième épreuve du Grand Chelem de la saison, aura lieu du 3 au 16 juillet 2023.