Wimbledon 2023 : un match interrompu par… une bouteille de champagne

Mirra Andreeva affrontait Anastasia Potapova au 3e tour de Wimbledon. La joueuse de 16 ans s’est imposée en 2 sets face à la 22e tête de série. Pendant la rencontre, l’arbitre a fait une annonce un peu spéciale au public.

Les arbitres de tennis demandent souvent aux spectateurs de faire moins de bruit entre les services et les points. Mais ce dimanche, la demande était un peu différente.

Lors du 3e tour de Wimbledon entre Mirra Andreeva et Anastasia Potapova, l’arbitre de chaise a dû demander au public de faire moins de bruit en ouvrant les bouteilles de champagne.

Au moment où Potapova est sur le point de servir, un fan décide de faire sauter le bouchon de sa bouteille de champagne comme on peut l’entendre sur la vidéo.

“Mesdames et messieurs, s’il vous plaît, si vous ouvrez une bouteille de champagne, ne le faites pas quand les joueurs sont sur le point de servir”, a déclaré l’arbitre John Blom. De quoi faire rire toute l’assemblée.

Pour information, si vous comptez un jour vous rendre au All England Club et consommer des boissons, la règle suivante est à adopter : "toutes les bouteilles bouchonnées, y compris les bouteilles de champagne et de vin mousseux, doivent être ouvertes avant d’être emmenées dans les gradins de n’importe quel court”.

Potapova s’est finalement inclinée face Andreeva 2-6/5-7. La jeune surprise de 16 ans affrontera Madison Keys en 1/8e.