Wimbledon 2022 : Qui est Cameron Norrie, adversaire de Goffin pour les quarts de finale ?

Ce mardi, David Goffin affrontera Cameron Norrie en quarts de finale de Wimbledon après qu’ils aient tous les deux été le bourreau d’un joueur américain en huitième de finale : Goffin s’est (durement) imposé face à Tiafoe et Norrie n’a fait qu’une bouchée de Tommy Paul.

On ne peut pas dire que les deux joueurs se connaissent parfaitement, Goffin et Norrie ne se sont rencontrés qu’une seule fois. C’était lors de l’ATP 500 de Barcelone, en avril 2021. David Goffin avait abandonné la partie, gêné par une blessure. Mais cette fois-ci, le joueur belge fait son retour ! Au diable les blessures, il veut faire ses preuves et faire taire les critiques. Il faudra donc s’adapter car, à ce stade de la compétition, la bataille est rude.