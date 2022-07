Wimbledon 2022 : David Goffin va tenter d’aller en demi-finale… comme Xavier Malisse il y a vingt ans

Pas de coupe, donc, pour le demi-finaliste. Restent les souvenirs. Ceux qu’il a gardés en mémoire, et ceux qu’il a laissés chez ceux, Belges ou pas, qu’il a fait vibrer. "Quand je jouais, les gens n’étaient pas toujours cools avec moi. Mais ce qui est bizarre, c’est que maintenant, tout le monde est super-sympa. C’est aussi pour cela que l’on a joué au tennis. Pour nous, ce qui compte, ce sont les résultats. Mais pour les gens, il y a plus. C’est bien d’encore rencontrer des personnes qui me disent merci pour ces moments."

Malgré son immense talent, Xavier Malisse n’a plus jamais réussi un aussi bon résultat par la suite, en Grand Chelem. Peut-être, en partie, à cause de ses nerfs, qu’il n’arrivait pas forcément à maîtriser. "On peut toujours avoir des regrets, mais je n’en ai pas trop. On réagit comme on peut, dans ces moments-là. On est sur le court, on est dans notre bulle, et on ne voit pas bien les choses. C’est vrai qu’avec le recul, j’aurais pu faire autrement. Mais il ne faut pas vivre dans le passé. Je changerais peut-être quelques décisions que j’ai prises durant ma carrière, je resterais plus calme. Mais c’est comme ça, c’est facile à dire maintenant. J’ai aussi appris de mes erreurs. Et maintenant, je peux utiliser cette expérience, comme coach de Lloyd Harris".