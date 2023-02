Wim Vansevenant, papa ému après la victoire de son fils : "On voit que Mauri progresse"

"Je suis ensuite monté dans une voiture de Human Powered Health et à ce moment-là, j’ai entendu qu’il avait gagné l’étape mais qu’il avait perdu le classement général pour une seconde", poursuit Wim. "C’est dommage mais je suis content qu’il ait gagné l’étape. Il a bien travaillé cet hiver. Ça donne du courage pour le reste de la saison. Il a effacé le zéro. Il va être plus à l’aise. Je savais qu’il avait des bonnes jambes. Mais il faut encore le faire. Il y a beaucoup des coureurs en forme. On se souviendra de ces vacances"



Au sommet de Green Mountain, Vansevenant vient placer son nom aux côtés des Nibali, Froome, Rodriguez, Gesink, Hermans ou Lopez. "Je sais ce que ça représente. Je suis ému. C’est ton sang qui passe devant toi. Il a commencé en débutants. Il faut faire des efforts pour arriver chez les professionnels. Il a gagné une course pour sa première année. Et maintenant une deuxième victoire. On voit que Mauri progresse."



Et maintenant ? "Il n’y a pas d’objectifs précis pour le reste de la saison. Il a pris sa chance dans cette course. Et maintenant, il y a des classiques qui arrivent et il va jouer les équipiers pour Remco, pour Julian, … C’est pour ça qu’il est dans l’équipe".