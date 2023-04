Wim Robberecht (SGRS) : avec la guerre en Ukraine, "c'est surtout l’ingérence et la manipulation des informations venant de l’étranger qui posent problème"

Le Service Général de Renseignement et de la Sécurité (SGRS, service de renseignement de l’armée) vient de publier son rapport annuel. Interrogé sur La Première, Wim Robberecht, patron du SGRS, évoque le récent licenciement d’un militaire qui était un sympathisant de l’extrême droite : "C’est notre travail quotidien, nous avons l’obligation d’effectuer des 'screenings' en interne afin de savoir si tout le monde reste dans les valeurs et normes qu’on exige à la Défense, puisque nous utilisons des armes. Si jamais nous observons que quelqu’un quitte ces limites, nous donnons ces informations aux autorités compétentes."

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, "ce sont surtout l’ingérence et la manipulation des informations venant de l’étranger qui posent problème. A un moment donné, on polarise notre société et, c’est pour cela que je fais un rapport public, nous devons avertir notre société de ne pas accepter tout ce qu’on dit".