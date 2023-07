Wim De Paepe en bronze lors de la manche des World Series de Montréal

Wim De Paepe a plutôt bien entamé sa course à la qualification pour les Jeux Paralympiques de Paris en 2024. Le paratriathlète (catégorie PTS2) a terminé troisième de l’épreuve de World Series de Montréal. La course s’est bien déroulée pour le Belge, avec un petit moins bien en natation où il a perdu du temps ce qui l’a empêché d’espérer figurer sur une plus haute marche du podium (une dizaine de secondes de retard sur le deuxième, une trentaine sur le premier).

Mais vu les derniers moins compliqués vécus par l’athlète belge, ce résultat est déjà très réjouissant : "Je suis déjà très content avec ce résultat. À la fin de l’année dernière, j’ai attrapé une myocardite, c’est une inflammation du muscle cardiaque. J’ai dû rester tranquille pendant six mois, j’ai seulement obtenu le feu vert au début du mois de mai pour me réentraîner normalement. Donc je suis déjà très content de ce résultat."

Cette épreuve à Montréal était l’une des premières épreuves qualificatives en vue des JO de Paris. La période de qualification pour les Jeux Paralympiques de Paris pour les paratriathlètes a débuté le 1er juillet dernier et s’achèvera à la même date en 2024.

La semaine prochaine, Wim de Paepe disputera une nouvelle manche des World Series à Swansea, l’an dernier il y a décroché une belle médaille d’argent.