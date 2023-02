Wim de Paepe, à la poursuite d'un nouveau rêve paralympique 20 ans après Athènes

Wim de Paepe a 38 ans, il porte une prothèse à la jambe droite à la suite d'une amputation à l'âge de dix ans. Au moment des Jeux Paralympiques de Paris, il en aura 39. Soit vingt de plus que lors de sa première participation aux Jeux en 2004 à Athènes. Nageur à l'époque, Wim était parvenu à se hisser en finale et à terminer à une très honorable sixième place.

Le temps a fait son oeuvre depuis lors, Wim de Paepe a fait des études, est devenu kiné-ostéopathe et a fondé une famille. Mais voilà, sans pratiquer autant de sport qu'auparavant, Wim recent une sorte de déséquilibre. L'idée de se lancer dans le triathlon émerge alors en 2019, et avec le Covid il se replonge plus intensément dans le sport. Le paratriathlon et Wim sont visiblement très compatibles et les résultats sont très rapidement au rendez-vous. Au point d'être "repéré" par la Ligue Handisport et de désormais viser une qualification pour les Jeux de Paris en 2024. Deux rêves paralympiques, à vingt ans d'intervalles dans des contextes bien distincts. Mais avec encore plus d'ambition.

Rencontre avec un sportif déterminé, passionné et éloquent.