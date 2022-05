Wim Butler (Arcade Fire) hanté par Bowie

Le leader d’Arcade Fire Win Butler évoque dans une nouvelle interview ses expériences avec David Bowie, fan du groupe, avant et… après la mort de ce dernier…

Alors que le nouvel album du groupe sortira ce vendredi 6 mai, Wim Butler raconte dans cette interview avec Zane Lowe (à retrouver ci-dessous) comment David Bowie et David Byrne étaient tous les deux présents au premier show d’Arcade Fire au Bowery Ballroom de New York. Il a ensuite parlé de la façon dont Bowie a influencé une chanson du prochain album du groupe We : le titre " Age of Anxiety II (Rabbit Hole) " renvoie au terme utilisé par Bowie pour décrire sa musique au moment de la sortie de Young Americans : " âme plastique ". le chanteur déclare avoir entendu un murmure bizarre dans son casque, également perçu par son ingénieur du son, alors qu’il enregistrait ce titre à la Nouvelle-Orléans. Les choses sont devenues encore plus effrayantes quand, quelques instants plus tard, son téléphone a commencé à jouer une chanson de Bowie.

" Mon téléphone était de l’autre côté de la salle, et il a commencé à jouer de lui-même une chanson de Low qui était dans la même clé ", a dit Butler. " Ce n’était pas sur une playlist. C’était une chanson au hasard. Nous étions tous les deux comme, “Qu’est-ce que c’était ? Je ne crois même pas à ce genre de chose, mais c’est la Nouvelle-Orléans et… vous vous dites : " OK, oui, c’était vraiment étrange. "

Le leader d’Arcade Fire surenchérit en expliquant que plus tard, lorsque le groupe interprétait la même chanson pour l’une des premières fois au Bowery Ballroom, après qu’il ait dit sur scène " Salut David, j’espère que tu vas bien ? " — un clin d’œil à l’endroit où ils ont rencontré Bowie pour la première fois — le piano numérique s’est soudainement arrêté.

" Je ne crois pas aux fantômes, mais je crois en David Bowie ", a souligné Wim Butler.