Wilmots sur la succession de Martinez : "Kompany serait parfait mais il n’est pas libre"

"Il y a beaucoup de choses à recadrer, des boulons à resserrer", ajoute-t-il ensuite sur un ton plus sérieux, évoquant notamment les conflits entre joueurs de cette semaine.

"Pourquoi ne pas continuer avec quelqu’un qui connaît la maison ?" propose Khalilou Fadiga, avançant la candidature de Thierry Henry à la succession de Martinez. C’est quelqu’un qui est apprécié des joueurs, qui a une expérience. La grande majorité ne serait pas contre s’il se présente."

Wilmots plaide lui aussi pour quelqu’un qui connait la maison, connait les joueurs et "connait nos valeurs". Il propose cependant deux autres noms. "Il y a Thomas Vermaelen qui est là aussi. Pourquoi doit-on à chaque fois aller chercher un plus vieux. Quand j’ai commencé je n’avais pas entraîné beaucoup non plus. Cela n’a rien à voir. Tout dépend de la personnalité. Vincent Kompany serait parfait mais il n’est pas libre."

L’ancien sélectionneur se montre clairement partisan du choix d’un entraîneur belge (Michel Preud’homme et Hein Vanhaezebrouck sont notamment cités) et balaie l’option Van Gaal. "Il a de l’expérience mais pourquoi aller chercher à l’étranger ce qu’on a à la maison ?" s’interroge-t-il.