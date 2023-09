Wilmots sur la situation de Dupé à Anderlecht : "C’est un assassinat préparé"

Très bon depuis le début de saison, Maxime Dupé s’est troué contre Courtrai. Une bourde qui a finalement coûté deux points au Sporting d’Anderlecht. Le transfert de Kasper Schmeichel dans les dernières heures du mercato n’est peut-être pas étranger à sa soudaine fébrilité. Marc Wilmots en est convaincu et l’ancien sélectionneur n’a pas mâché ses mots. "C’est un assassinat préparé", dit-il sur le plateau de La Tribune.



Le gardien français a reconnu son erreur directement après la rencontre au micro du diffuseur officiel. Quelques minutes (et un passage par le vestiaire) plus tard, il a de nouveau fait son mea culpa en radio. Il a semblé très touché.



Kasper Schmeichel est arrivé sur la pelouse avec Jesper Fredberg et s’est installé en tribunes à côté du grand patron. "Il y avait un N.1, c’était Dupé. Il a compris. On a compris. Le nouveau N.1, ce sera Schmeichel. Et c’est très dur à vivre. C’est injuste", lance Stephan Streker.



"C’est un assassinat préparé", tranche Wilmots avant de défendre le Français. "Dupé le dit : "on joue comme ça depuis le début". Quand moi en tant qu’entraîneur je demande de sortir de cette manière, je ne vais pas l’engueuler s’il fait une erreur".



L’interview (très dure) d’après-match de Brian Riemer et certains choix du coach bruxellois ont également été débriefés. "Qui prend les décisions ? C’est quand même l’entraîneur. C’est bien de massacrer ces joueurs comme ça mais ce n’est pas positif. Il ne cite pas Dupé, mais via son discours, tout le monde sait que Schmeichel va être titulaire", conclut Philippe Albert.