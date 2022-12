Wilmots regrette que la Belgique ait "attendu une heure pour lâcher les chevaux"

L'élimination des Diables rouges de la Coupe du monde 2022 a évidemment fait couler beaucoup d'encre ces dernières heures, tout le monde y allant de son interprétation. On n'avait toutefois pas entendu le son de cloche de Marc Wilmots, ancien sélectionneur des Diables et présent sur le plateau de l'émission "Le Briefing" vendredi après-midi.

Interrogé sur la succession de Roberto Martinez, l'ancien Diable rouge en a profité pour revenir une dernière fois sur l'issue de Croatie - Belgique. "Ce qui m’a ennuyé, c’est qu’on ait attendu une heure pour lâcher tous les chevaux et y aller. Et là, on se crée quatre occasions sur une demi-heure. Si on avait entamé le match avec une volonté de vouloir marquer, de jouer plus haut et d’imposer notre jeu, on aurait sans doute eu plus d’occasions que celles qu’on a eues. Quand on attend la dernière minute, il y a une occasion de se faire taper dehors et c’est ce qui est arrivé", a déclaré Wilmots qui n'a pas fait davantage de commentaires sur le match de jeudi.

Il a en revanche parlé de la succession de Roberto Martinez, évoquant notamment plusieurs noms pour reprendre la barre après le départ de l'Espagnol.