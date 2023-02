Willy Demeyer: "Je suis un fervent partisan de la bodycam, à charge et à décharge"

Willy Demeyer, bourgmestre de Liège mais aussi chef de la police, a réagi au sujet du procès qui débute ce mercredi au tribunal correctionnel concernant des violences policières commises dans un commissariat liégeois. Huit agents sont poursuivis pour traitements inhumains, et deux d'entre eux le sont aussi pour coups et blessures.

C'était en avril dernier. Un homme de 29 ans est interpellé pour rébellion. Mais une fois au poste, l'individu, certes violent, va recevoir des coups et sera moqué par les 8 policiers. Toute la scène est filmée par la bodycam d'un des agents, allumée par inadvertance.

Des faits contraires aux valeurs de la police

Des baffes en réaction à un crachat, des insultes aussi, et des moqueries venant des agents. Tout cela est inacceptable pour le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer: "Les faits tels que présentés sont tout à fait contraires aux valeurs prônées par la zone de police. Et à cet égard, nous avons déjà pris des sanctions disciplinaires, et deux personnes ont été écartées de tout contact avec le public."

Le bourgmestre dénonce, mais il reconnait aussi que la pression sur les épaules des policiers ne cesse d'augmenter: "La police est placée dans des situations de travail extrêmement compliquées. Ils sont injuriés, ils sont menacés, ils sont filmés. Donc la pression est très importante."

Dans cette affaire, les policiers ne savaient pas qu'ils étaient filmés. La bodycam a fait ses preuves malgré elle, ce qui conforte le bourgmestre dans son choix de l'imposer. "J'ai pu, à l'époque des débats, attirer l'attention sur le fait que les images joueraient à charge et à décharge, c'est-à-dire établir les mauvais traitements de la population envers la police, mais, le cas échéant, établir un comportement inadapté de la police envers les citoyens. Et ici, on a un exemple."

Des formations complémentaires sont annoncées

Les policiers auraient dû garder leur calme, malgré les nombreuses insultes de l'homme interpellé. Pour éviter que cela ne se reproduise, la police et le bourgmestre vont proposer de nouvelles formations. Il en va, nous disent-ils, de la confiance des citoyens envers la police de Liège.

Le procès débute donc ce mercredi matin. La vidéo de la bodycam sera diffusée lors des débats.